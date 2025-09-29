Partido governista pró-UE obtém maioria surpreendente em votação decisiva na Moldávia

"Estou feliz que nosso caminho para a UE esteja garantido... Quero que a Moldávia seja um país livre e democrático", disse Sandu em uma coletiva de imprensa.

Com todos os votos contados, o PAS ganhou 50,2% contra 24,2% para o Bloco Patriótico, que procurou conduzir a Moldávia -- uma pequena ex-República soviética que fica entre a Ucrânia e a Romênia, membro da UE -- para mais perto da Rússia.

"O povo da Moldávia... escolheu a democracia, a reforma e um futuro europeu, em face da pressão e interferência da Rússia", disse António Costa, presidente do Conselho Europeu, que representa os 27 estados-membros da UE, no X.

Os líderes da França, Alemanha e Polônia, em uma declaração conjunta, também parabenizaram a Moldávia pela "condução pacífica da eleição, apesar da interferência sem precedentes da Rússia, inclusive com esquemas de compra de votos e desinformação".

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que o resultado da eleição mostrou que Moscou não conseguiu "desestabilizar" a Moldávia.

No entanto, Moscou -- que nega as acusações de interferência -- acusou as autoridades da Moldávia de impedir que centenas de milhares de seus cidadãos que vivem na Rússia votassem, fornecendo apenas duas seções eleitorais para a grande diáspora.