Plano de paz dos EUA para Gaza propõe fim da guerra e retorno dos reféns

WASHINGTON (Reuters) - Um plano de paz da Casa Branca para Gaza divulgado nesta segunda-feira propõe o fim do conflito entre Israel e os militantes do Hamas e a devolução de todos os reféns, vivos e mortos, dentro de 72 horas após Israel aceitar publicamente o acordo.

Se ambos os lados concordarem com a proposta, "a guerra terminará imediatamente", de acordo com o plano. As forças israelenses se retirarão para as linhas acordadas para se prepararem para a libertação dos reféns. Quando todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 palestinos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.700 habitantes de Gaza que foram detidos após o início da guerra em 7 de outubro de 2023, segundo o plano.

(Reportagem de Steve Holland e Jasper Ward)