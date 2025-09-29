Rússia pergunta: se Ucrânia receber mísseis Tomahawk, EUA fornecerão os dados do alvo?

Questionado sobre os comentários de Vance, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia está analisando-os cuidadosamente.

"A questão, como antes, é a seguinte: quem pode lançar esses mísseis...? Somente os ucranianos podem lançá-los ou os soldados americanos têm que fazer isso?", disse ele.

"Quem está determinando o alvo desses mísseis? O lado americano ou os próprios ucranianos?" Peskov acrescentou, dizendo que é necessária "uma análise muito aprofundada".

De qualquer forma, disse ele, os Tomahawks não seriam um divisor de águas.

"Mesmo que isso aconteça, não há panaceia que possa mudar a situação no front para o regime de Kiev neste momento. Não há nenhuma arma mágica. E quer sejam Tomahawks ou outros mísseis, eles não serão capazes de mudar a dinâmica", disse Peskov.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pediu aos Estados Unidos que vendessem Tomahawks a países europeus que os enviariam à Ucrânia.