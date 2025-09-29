Tribunal francês abre novo julgamento sobre desastre aéreo do AF447, 16 anos depois

Após uma busca de dois anos pelas caixas-pretas do A330, os investigadores franceses descobriram que os pilotos haviam lidado mal com a perda temporária de dados dos sensores de velocidade congelados e empurraram o jato para uma estol aerodinâmico, ou queda livre, sem responder a alertas.

Mas o julgamento, mais de uma década depois, também esclareceu as discussões entre a Air France e a Airbus sobre os problemas crescentes com os sensores, ou "sondas pitot", que geram leituras de velocidade.

Após nove semanas de provas, um juiz de Paris listou quatro atos de negligência por parte da Airbus e um por parte da Air France, mas concluiu que eles não eram suficientes, de acordo com a legislação penal francesa, para estabelecer uma ligação definitiva com a perda do jato durante uma tempestade à meia-noite.

Espera-se que o novo julgamento se estenda por dois meses de audiências, durante as quais os advogados das famílias das vítimas tentarão persuadir os juízes de apelação de que houve uma ligação direta entre a negligência identificada anteriormente e o acidente.

"É doloroso para as famílias reabrir tudo 16 anos depois, mas é essencial continuar e demonstrar que houve culpa criminal", disse Sebastien Busy, advogado de uma das principais associações de parentes das vítimas.

"Se você retirar um desses atos de negligência, então o acidente nunca teria acontecido", disse ele à Reuters.