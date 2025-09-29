Trump garante concordância de Netanyahu a acordo sobre Gaza, mas apoio do Hamas é incerto

A Casa Branca divulgou um documento de 20 pontos que exigia um cessar-fogo imediato, uma troca de reféns mantidos pelo Hamas por prisioneiros palestinos mantidos por Israel, uma retirada israelense de Gaza, o desarmamento do Hamas e um governo de transição liderado por um órgão internacional.

Trump agradeceu a Netanyahu "por concordar com o plano e por confiar que, se trabalharmos juntos, poderemos pôr um fim à morte e à destruição que temos visto por tantos anos, décadas e até séculos".

NETANYAHU DIZ QUE PLANO ATENDE AOS OBJETIVOS DE GUERRA DE ISRAEL

De pé ao lado de Trump, Netanyahu respondeu: "Eu apoio seu plano para acabar com a guerra em Gaza, que alcança nossos objetivos de guerra".

"Ele trará de volta a Israel todos os nossos reféns, desmantelará as capacidades militares do Hamas, acabará com seu governo político e garantirá que Gaza nunca mais represente uma ameaça a Israel", disse ele.

Ficou claro, no entanto, que o Hamas continua sendo a chave para que as propostas de paz de Trump saiam do papel. A ausência do grupo nas negociações e suas repetidas recusas anteriores em se desarmar levantavam dúvidas sobre a viabilidade do plano.