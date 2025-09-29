(Reuters) - A Usina Nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, está sem energia externa há seis dias, disse nesta segunda-feira o chefe do órgão de vigilância atômica da ONU, Rafael Grossi.

A usina no sudeste da Ucrânia está sob controle russo desde as primeiras semanas da guerra, e cada lado tem acusado repetidamente o outro de bombardeá-la e colocar em risco a segurança nuclear.

Grossi, diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), escreveu no X que em reunião com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, em Varsóvia, trocou opiniões sobre a usina. Ele acrescentou que a AIEA estava trabalhando para facilitar a restauração da energia.