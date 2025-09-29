Zelenskiy propõe escudo aéreo conjunto com aliados

"A Ucrânia propõe à Polônia e a todos os nossos parceiros a construção de um escudo conjunto e totalmente confiável contra as ameaças aéreas russas", disse ele em um discurso no Fórum de Segurança de Varsóvia, transmitido por meio de um link de vídeo.

"Isso é possível. A Ucrânia pode combater todos os tipos de drones e mísseis russos e, se agirmos juntos na região, teremos armas e capacidade de produção suficientes."

A Ucrânia já disse que suas tropas e engenheiros treinarão seus colegas poloneses no combate aos drones.

O tema da cooperação em defesa com Kiev foi um dos principais assuntos da agenda dos líderes reunidos em Varsóvia para o fórum anual de segurança.

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse na conferência que "o setor de defesa da Europa e da Ucrânia deve trabalhar em conjunto de forma mais próxima e eficaz".

"A União Europeia deve apoiar isso fornecendo uma estrutura regulatória muito mais flexível para o setor de defesa na Europa."