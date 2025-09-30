Cientistas criam óvulos humanos usando células da pele

Os médicos estão vendo um número cada vez maior de pessoas que não podem usar seus próprios óvulos, geralmente por causa da idade ou de condições médicas, disse em um comunicado a especialista em medicina reprodutiva Ying Cheong, da Universidade de Southampton, no Reino Unido, que não participou da pesquisa.

"Embora esse seja um trabalho de laboratório ainda muito incipiente, no futuro ele poderá transformar a forma como entendemos a infertilidade e o aborto espontâneo e, talvez, um dia, abrir a porta para a criação de células semelhantes a óvulos ou espermatozoides para aqueles que não têm outras opções", disse Cheong.

O novo método supera um obstáculo que impediu tentativas anteriores desse processo, disseram os pesquisadores.

Os óvulos contêm 23 cromossomos necessários para o desenvolvimento humano, o que é metade do número normal, porque o esperma que fertiliza o óvulo contribuirá com os outros 23 cromossomos. Mas as células da pele e outras células não reprodutivas - e quaisquer células geradas a partir delas - contêm dois conjuntos de cromossomos humanos, num total de 46.

ALGO QUE "SE PENSAVA SER IMPOSSÍVEL"

Pesquisadores da Oregon Health & Science University dizem que resolveram o problema do conjunto extra de cromossomos induzindo um processo que chamam de mitomeiose, que imita a divisão celular natural e faz com que um conjunto de cromossomos seja descartado, deixando um óvulo funcional, de acordo com o relatório.