Ex-assessor de importante político do AfD é preso por espionagem para China

O Tribunal Regional Superior de Dresden disse que um cidadão alemão, chamado apenas de Jian G. devido às regras de privacidade, havia identificado e espionado dissidentes chineses na Europa, disse uma porta-voz do tribunal.

Seu trabalho gerou consequências para suas famílias na China, disse ela.

Jian G. também passou informações para a inteligência chinesa sobre o Parlamento Europeu e o Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, enquanto trabalhava para Maximilian Krah, um ex-parlamentar europeu do AfD, acrescentou a porta-voz.

Ele coletou informações sobre carregamentos militares que partiam do aeroporto de Leipzig/Halle e sobre pessoas que trabalhavam no setor de defesa, com a ajuda de uma mulher identificada como Yaqi X., que trabalhava em uma empresa de logística no aeroporto, disse a porta-voz.

O tribunal condenou Yaqi X. a quase dois anos de prisão, suspensa em liberdade condicional por três anos.

A embaixada chinesa na Alemanha não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.