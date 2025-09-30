Carro-bomba em avenida movimentada deixa 10 mortos no Paquistão; veja vídeo

Um atentado suicida matou pelo menos 10 pessoas do lado de fora da sede de uma força paramilitar na cidade de Quetta, no sudoeste do Paquistão, hoje segundo autoridades.
Vários homens armados invadiram a sede após a explosão, desencadeando um tiroteio com os paramilitares, disse o ministro-chefe da província, Sarfraz Bug,ti, em comentários televisionados.
Bugti afirmou que o homem-bomba estava dirigindo uma caminhonete e que as forças de segurança mataram outros quatro agressores.
"Esses ataques covardes não podem nos impedir de levar desenvolvimento e prosperidade ao nosso povo", disse ele.
Dez pessoas, incluindo civis e soldados, foram mortas pelos agressores, declarou à Reuters o ministro da Saúde da província, Bakht Kakar. Outras 33 ficaram feridas, segundo ele.
Soldados paramilitares estavam entre os mortos, mas seu número exato ainda não era conhecido, acrescentou.
Quetta é a capital da província de Baluchistão, que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã.
A região rica em minerais abriga o Porto de Gwadar, construído pela China como parte do Corredor Econômico China-Paquistão, um investimento de US$65 bilhões na Iniciativa Cinturão e Rota do presidente Xi Jinping, que busca expandir o alcance global da China por estradas, ferrovias e mares.
Tanto os militantes islâmicos quanto os insurgentes separatistas que atuam na região intensificaram seus ataques nos últimos meses.
Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo atentado.
Uma explosão ocorrida nesta terça-feira (30) matou pelo menos cinco pessoas e feriu outras 15 nas proximidades da sede das forças paramilitares na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão. pic.twitter.com/Wn9GFGyTwA
Os separatistas, que em sua maioria têm como alvo as forças de segurança paquistanesas e os cidadãos chineses ou seus projetos, dizem que estão lutando por sua devida parte dos recursos regionais.
Os militantes islâmicos têm lutado para derrubar o governo e substituí-lo por seu rigoroso sistema islâmico de governança.
Islamabad alega que os grupos militantes são apoiados pela arquirrival Índia para fomentar a violência na região onde o Paquistão está buscando investimentos internacionais em minas e minerais, uma acusação que Nova Délhi nega.
