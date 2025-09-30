Carro-bomba em avenida movimentada deixa 10 mortos no Paquistão; veja vídeo

"Esses ataques covardes não podem nos impedir de levar desenvolvimento e prosperidade ao nosso povo", disse ele.

Dez pessoas, incluindo civis e soldados, foram mortas pelos agressores, declarou à Reuters o ministro da Saúde da província, Bakht Kakar. Outras 33 ficaram feridas, segundo ele.

Soldados paramilitares estavam entre os mortos, mas seu número exato ainda não era conhecido, acrescentou.

Quetta é a capital da província de Baluchistão, que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã.

A região rica em minerais abriga o Porto de Gwadar, construído pela China como parte do Corredor Econômico China-Paquistão, um investimento de US$65 bilhões na Iniciativa Cinturão e Rota do presidente Xi Jinping, que busca expandir o alcance global da China por estradas, ferrovias e mares.

Tanto os militantes islâmicos quanto os insurgentes separatistas que atuam na região intensificaram seus ataques nos últimos meses.