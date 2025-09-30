Governo dos EUA enfrenta fuga de cérebros com saída de 154.000 funcionários federais nesta semana

Muitos deixaram suas agências há meses, de acordo com o escritório de RH do governo federal, e estão efetivamente em licença remunerada.

Don Moynihan, professor da Ford School of Public Policy da Universidade de Michigan, disse que o maior impacto do êxodo desta semana será a fuga de cérebros de tantos funcionários públicos experientes, uma perda de talentos que, segundo ele, será difícil de reverter.

"São necessários anos para desenvolver conhecimento e experiência profundos para executar os programas do governo que essas pessoas administram. Agora, grande parte do conhecimento está saindo pela porta", disse Moynihan.

A perda de conhecimento especializado está dificultando o trabalho de muitas agências e o atendimento ao público norte-americano, de acordo com entrevistas com uma dúzia de funcionários e ex-funcionários do governo e representantes de sindicatos.

As demissões afetaram negativamente uma ampla gama de atividades governamentais, incluindo previsão do tempo, segurança alimentar, programas de saúde e projetos espaciais, de acordo com as pessoas que falaram com a Reuters.

No Serviço Nacional de Meteorologia, cerca de 200 pessoas foram demitidas, causando a perda da equipe técnica que faz a manutenção dos equipamentos de previsão e de muitos meteorologistas experientes.