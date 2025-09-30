Hamas avalia resposta à proposta de paz de Trump para Gaza

Não ficou claro o que havia dissipado as dúvidas anteriores de Netanyahu sobre elementos da proposta.

O Hamas não participou das rodadas de negociações que antecederam o plano de Trump, que pede que o grupo militante islâmico se desarme, uma exigência que ele já havia rejeitado anteriormente.

"Os negociadores do Hamas disseram que analisariam o plano de boa fé e dariam uma resposta", afirmou uma autoridade informada sobre as negociações à Reuters na terça-feira.

Trump advertiu o Hamas que, se rejeitar o que ele ofereceu, Israel terá total apoio dos EUA para tomar as medidas que julgar necessárias.

O plano especifica um cessar-fogo imediato, uma troca de todos os reféns mantidos pelo Hamas por prisioneiros palestinos mantidos por Israel, uma retirada israelense de Gaza, o desarmamento do Hamas e a introdução de um governo de transição liderado por um órgão internacional.

Na terça-feira, o Hamas ainda não havia respondido oficialmente à proposta de Trump, e não ficou imediatamente claro o que havia de novo nela, além do amplo apoio à iniciativa expresso por países árabes e muçulmanos.