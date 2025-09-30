Papa Leão critica tratamento "desumano" de imigrantes nos EUA

A posição da Igreja Católica de que a vida é sagrada desde a concepção até a morte natural é um dos ensinamentos mais fortes da denominação com 1,4 bilhão de membros.

Leão, o primeiro papa norte-americano, estava respondendo a uma pergunta de um jornalista dos EUA que perguntou sobre a política do país.

A Casa Branca disse que Trump foi eleito com base em suas muitas promessas, incluindo a de deportar estrangeiros ilegais criminosos. "Ele está cumprindo sua promessa ao povo norte-americano", respondeu a porta-voz Abigail Jackson em um comunicado.

Eleito em maio para substituir o falecido papa Francisco, Leão demonstrou um estilo muito mais reservado do que seu antecessor, que frequentemente criticava o governo Trump.

Leão foi questionado sobre uma decisão da arquidiocese de Chicago de conceder um prêmio ao senador de Illinois Dick Durbin, um democrata que apoia o direito ao aborto. A medida atraiu críticas dos católicos conservadores, incluindo vários bispos dos EUA.

"É muito importante olhar para o trabalho geral que o senador tem feito", disse o papa.