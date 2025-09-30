Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

(Reuters) - Pelo menos cinco pessoas morreram após um forte terremoto de magnitude 6,9 nas Filipinas, informou a ABS-CBN, a maior emissora do país, nesta quarta-feira, citando a polícia.

O terremoto que atingiu a costa da cidade de Cebu tarde nesta terça-feira causou quedas de energia e danificou edifícios na região.

O Serviço Geológico dos EUA estimou a profundidade do terremoto em 10 km e registrou vários tremores secundários na região após o terremoto, sendo que o tremor secundário mais forte teve magnitude 6.