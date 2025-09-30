Xi pede que chineses sejam contra independência de Taiwan: 'Interferência externa'

O presidente da China, Xi Jinping, conclamou a nação a se opor firmemente às "atividades separatistas da independência de Taiwan" e à interferência externa, informou a agência de notícias estatal.

Xi fez os comentários em uma recepção em Pequim para comemorar o 76º aniversário da fundação da República Popular da China.

Xi prometeu salvaguardar resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial, ao mesmo tempo em que se comprometeu a aprofundar os intercâmbios e a cooperação entre os dois lados do estreito.