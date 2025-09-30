Rússia diz que eleição parlamentar na Moldávia foi abertamente manipulada

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta terça-feira que acredita que a eleição parlamentar realizada na Moldávia no domingo foi abertamente manipulada.

Ele não entrou em detalhes.

O partido governista pró-europeu da Moldávia obteve uma vitória retumbante sobre seu rival de tendência russa na importante eleição parlamentar, segundo os resultados de segunda-feira, em um grande impulso para aqueles que querem que o país se junte à União Europeia e se afaste da órbita de Moscou.