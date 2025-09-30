Secretário de Defesa dos EUA critica "generais gordos" e diz que oficiais que não apoiam sua agenda devem se demitir

Dirigindo-se a uma sala repleta dos principais generais e almirantes dos EUA, convocados de todo o mundo sem explicação na semana passada, Hegseth defendeu suas demissões de oficiais de bandeira, que incluem o principal general dos EUA, que é negro, e a principal almirante da Marinha, que é mulher. Ele disse que os oficiais que ele demitiu faziam parte de uma cultura desestruturada.

Ele prometeu mudanças radicais na forma como as queixas de discriminação são tratadas e como as acusações de irregularidades são investigadas no Pentágono, dizendo que o sistema atual faz com que os altos escalões andem "pisando em ovos".

"Se as palavras que estou dizendo hoje estão fazendo seus corações afundarem, então vocês deveriam fazer a coisa honrosa e se demitir", disse Hegseth.

"Sei que a grande maioria de vocês sente o contrário. Essas palavras enchem seus corações."

Hegseth criticou a aparência das tropas acima do peso, dizendo: "É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono".

Ele disse que todos os testes de condicionamento físico seriam definidos somente para homens e enfatizou a importância dos padrões de aparência.