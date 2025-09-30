Sem segredo: o combate da Rússia e da Coreia do Norte contra Ucrânia é celebrada em exposição em Moscou

Isso também marca uma reviravolta nas relações públicas. Durante meses, a Rússia e a Coreia do Norte tentaram manter em segredo o papel desempenhado pelos soldados de Pyongyang ao ajudar Moscou a expulsar os ucranianos de Kursk, no oeste da Rússia. Agora, o assunto é motivo de orgulho mútuo e público.

"Eu me curvo diante da conquista de nossos irmãos norte-coreanos na libertação do solo de Kursk", escreveu Alexander, um dos visitantes, no livro de comentários da exposição em Moscou.

A ofensiva, a maior incursão estrangeira em território russo desde a Segunda Guerra Mundial, viu as forças ucranianas romperem a fronteira russa em 6 de agosto do ano passado, pegando Moscou desprevenida.

Em seu auge, as forças ucranianas reivindicaram cerca de 1.400 km² de Kursk em uma operação que, segundo Kiev, foi projetada para aliviar a pressão sobre suas próprias forças no leste da Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, telefonou para seus comandantes, que elogiaram os norte-coreanos por lutarem com eles "ombro a ombro", em abril, para parabenizá-los por expulsar os ucranianos.

O envio de tropas norte-coreanas -- reconhecido pela primeira vez no mesmo mês -- e o fluxo de armas norte-coreanas deram à Rússia uma vantagem crucial no campo de batalha, de acordo com uma investigação da Reuters.