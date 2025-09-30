Trump adverte democratas sobre ações "irreversíveis" na paralisação do governo

"Todos vocês conhecem Russell Vought", acrescentou Trump, referindo-se ao diretor do Escritório de Gestão e Orçamento. "Ele se tornou muito popular recentemente porque pode reduzir o orçamento a um nível que não poderia ser feito de outra forma." Trump não especificou as medidas que poderia tomar, mas recentemente levantou a possibilidade de reduzir ainda mais a força de trabalho federal.

À meia-noite, os Estados Unidos entrarão em sua 15ª paralisação do governo desde 1981, a menos que os republicanos e democratas no Congresso cheguem a um acordo para financiar temporariamente as agências federais com o início de um novo ano fiscal na quarta-feira.

Mas nada indicava isso.

Espera-se que o Senado, controlado pelos republicanos, vote um projeto de lei de gastos temporários que já não teve sucesso uma vez, sem nenhum sinal de que uma segunda votação terá resultado diferente antes do prazo final da meia-noite.

Os democratas querem modificar o projeto de lei para estender os benefícios de saúde para milhões de norte-americanos que devem expirar no final do ano. Os republicanos dizem que devem tratar dessa questão separadamente.

Os confrontos relacionados ao orçamento se tornaram uma característica rotineira em Washington, uma vez que a política do país tem se tornado cada vez mais disfuncional, embora muitas vezes sejam resolvidos no último minuto. O governo foi paralisado pela última vez por 35 dias em 2018 e 2019, durante o primeiro mandato de Trump, devido a uma disputa sobre imigração.