Trump diz estar perto de acordo com Harvard e que universidade pagará US$500 mi

O presidente de Harvard, Alan Garber, afirmou que as várias ações federais desde que Trump assumiu o cargo em janeiro poderiam privar a escola de quase US$1 bilhão por ano, forçando-a a demitir funcionários e congelar contratações.

Harvard contestou algumas dessas ações na Justiça, argumentando que o governo Trump estava retaliando a universidade, em uma violação de seus direitos de liberdade de expressão, após ela se recusar a atender exigências de reformulação de sua governança, contratações e programas acadêmicos para se alinhar com a agenda ideológica do governo.

Os dois processos foram atribuídos à juíza distrital Allison Burroughs, nomeada em Boston pelo ex-presidente democrata Barack Obama. Ela impediu o governo Trump de fechar as portas para os estudantes internacionais e, em 3 de setembro, o impediu de continuar com os cortes de financiamento de Harvard para pesquisa.

Mas, nos dias que se seguiram à decisão, o governo continuou a intensificar sua luta contra Harvard. Um dia antes dos recentes comentários de Trump, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA anunciou que daria início a um processo que pode levar a universidade a ser impedida de firmar contratos com todas as agências governamentais ou de receber financiamento.

O governo enfrentou outros reveses legais em suas tentativas de congelar o financiamento federal às universidades. Na semana passada, um juiz federal ordenou que o governo Trump restabeleça mais de US$500 milhões de subsídios federais congelados para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

(Reportagem de Nandita Bose, Kanishka Singh e Jasper Ward em Washington, Nate Raymond em Boston e Brad Brooks no Colorado)