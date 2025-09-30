Trump se reunirá com Milei enquanto vendas de soja podem prejudicar acordo de US$20 bi

Na semana passada, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou negociações para uma linha de swap de US$20 bilhões com o banco central da Argentina, o que daria acesso aos tão necessários dólares.

Os preços dos títulos argentinos em dólar e o peso subiram na semana passada, após o anúncio de Bessent, e caíram desde então -- em parte devido à falta de detalhes sobre o apoio prometido pelos EUA.

A austeridade no estilo motosserra do libertário Milei ajudou a resolver décadas de problemas de solvência, mas as preocupações com uma crise de caixa persistiram e os analistas dizem que as eleições de meio de mandato de outubro podem colocar seus ganhos em risco.

O apoio dos EUA parece ter causado protestos entre o círculo íntimo de Trump. Na semana passada, a Associated Press capturou uma imagem de Bessent lendo uma mensagem de texto que parecia ser da secretária de Agricultura, Brooke Rollins, que chamou o acordo de infeliz.

"Nós socorremos a Argentina... e, em troca, os (argentinos) removeram suas tarifas de exportação de grãos, reduzindo seu preço, e venderam um monte de soja para a China, em um momento em que normalmente estaríamos vendendo para a China", mostrou a mensagem de um contato que apareceu como "BR".

Bessent e Rollins não comentaram publicamente a troca de mensagens, e seus gabinetes não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.