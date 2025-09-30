UE terá novas metas climáticas até a COP30, diz Von der Leyen

"Antes da COP30 em Belém, definiremos as metas NDC para 2035 e 2040", disse Von der Leyen em um evento da UE em Bruxelas por meio de mensagem de vídeo. A ONU se refere às metas climáticas dos países como "contribuições nacionalmente determinadas", ou NDCs, na sigla em inglês.

Ao mesmo tempo em que procurava pressionar os países da UE a tomar uma decisão, Von der Leyen reconheceu a necessidade de pragmatismo, dadas as divisões entre os países membros com relação às metas.

"A forma como alcançaremos essas metas será diferente. O mundo mudou. A concorrência global é acirrada e nem sempre justa. Precisamos de mais flexibilidade, mais pragmatismo, mas ao mantermos o curso, proporcionamos estabilidade para os trabalhadores, clareza para as empresas e certeza para os investidores", disse ela.

Von der Leyen disse que a Europa manterá suas metas climáticas, que Bruxelas está reduzindo a burocracia para ajudar as empresas na transição verde e está investindo em redes de energia para que os consumidores sintam os benefícios da energia renovável mais barata.

No entanto, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, procurou se afastar da ação climática, as economias estagnaram e a Europa priorizou os gastos com defesa, e alguns membros da UE pressionaram a Comissão a desacelerar sua agenda verde.

As negociações climáticas da COP30 em Belém, no Brasil, serão um teste do apetite das principais economias para continuar seus esforços.