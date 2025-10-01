Alemanha prende supostos membros do Hamas que teriam como alvo instituições judaicas

BERLIM (Reuters) - Autoridades alemãs prenderam três supostos agentes estrangeiros do Hamas que estariam preparando um grave ato de violência na Alemanha, disseram promotores nesta quarta-feira.

Os promotores suspeitam que os três homens estejam envolvidos na aquisição de armas de fogo e munição para o Hamas pelo menos desde o verão deste ano (no hemisfério norte), para serem usadas em ataques contra instituições israelenses ou judaicas na Alemanha.

"Durante as prisões de hoje, foram encontradas diversas armas, incluindo um fuzil de assalto AK-47 e diversas pistolas, além de uma quantidade considerável de munição", disseram os promotores federais em um comunicado.