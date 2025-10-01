China realiza cerimônia do Dia Nacional em águas de atol reivindicado pelas Filipinas

"Mantemos a guarda sobre essas águas azuis, assegurando à nação nosso compromisso inabalável", diz a legenda do vídeo.

O navio CCG 3304 já havia sido questionado pela Guarda Costeira das Filipinas por sua "presença ilegal" no banco de areia, que a China chama de Ilha Huangyan, enquanto nas Filipinas é conhecido como Banco de Areia Panatag.

A Guarda Costeira das Filipinas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters nesta quarta-feira.

Em 2012, a China assumiu o controle do banco de areia depois de um impasse com as Filipinas e, desde então, mantém um destacamento da Guarda Costeira e de barcos de pesca no local.

Em 2016, uma decisão histórica sobre questões do Mar do Sul da China, proferida pela Corte Permanente de Arbitragem, foi favorável a Manila, mas decidiu que a soberania sobre o banco de areia não estava dentro do escopo da decisão.

A decisão considerou que o bloqueio de Pequim no local violava a lei internacional, pois era um local de pesca tradicional para vários países, incluindo as Filipinas e o Vietnã.