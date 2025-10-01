Comandante iraniano aponta para possível aumento no alcance dos mísseis

DUBAI (Reuters) - O alcance dos mísseis do Irã será aumentado para qualquer ponto considerado necessário, disse um comandante sênior da Guarda Revolucionária à agência de notícias semi-oficial Fars na quarta-feira, em resposta ao que ele afirmou serem exigências ocidentais para restringir os mísseis de Teerã.

As exigências dos EUA e de alguns países europeus para impor restrições às capacidades de mísseis do Irã têm sido uma das questões que bloqueiam o caminho para um acordo nuclear, de acordo com autoridades iranianas.

Os países ocidentais temem que o programa de enriquecimento de urânio do Irã possa produzir material para uma ogiva atômica e que o país busque desenvolver um míssil balístico para transportá-la. Teerã nega a busca por armas nucleares.