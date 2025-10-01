Assine UOL
Cruz Vermelha suspende operações em Gaza por aumento de hostilidades

Cruz Vermelha Internacional
Cruz Vermelha Internacional Imagem: Divulgação/Ukrainian Red Cross

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse hoje que foi forçado a suspender temporariamente as operações na Cidade de Gaza e a realocar funcionários devido à escalada das hostilidades.

"O CICV continuará a se esforçar para prestar apoio aos civis na cidade de Gaza, sempre que as circunstâncias permitirem, a partir de nossos escritórios em Deir al-Balah e Rafah, que permanecem totalmente operacionais", disse em um comunicado.

