Decreto de Trump promete que EUA defenderão o Catar em caso de ataque

O decreto -- que parece aprofundar significativamente o comprometimento dos EUA com o Catar -- surge depois que Israel tentou matar líderes do Hamas com um ataque aéreo a Doha, no mês passado.

O ataque, informado com pouca antecedência ao governo Trump, causou consternação em Washington, dada a estreita relação dos EUA com o Catar, que abriga a maior base militar norte-americana na região.

COMPROMISSO DE RESPONDER

O documento foi datado de segunda-feira, dia em que Trump recebeu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca e apresentou uma proposta para o fim da guerra em Gaza. O Catar tem sido um mediador fundamental entre EUA, Israel e Hamas em relação à guerra.

"Os Estados Unidos considerarão qualquer ataque armado ao território, à soberania ou à infraestrutura crítica do Estado do Catar como uma ameaça à paz e à segurança dos Estados Unidos", disse o decreto.

"No caso de tal ataque, os Estados Unidos tomarão todas as medidas legais e apropriadas -- incluindo medidas diplomáticas, econômicas e, se necessário, militares -- para defender os interesses dos Estados Unidos e do Estado do Catar e restaurar a paz e a estabilidade."