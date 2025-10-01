Enchentes matam nove pessoas em Odessa após fortes chuvas no sul da Ucrânia

Ele acrescentou que o paradeiro de mais uma pessoa ainda está sendo verificado.

Uma família de cinco pessoas que morava em um apartamento no andar térreo de um prédio não conseguiu escapar da onda de água, disse à televisão ucraniana a porta-voz do serviço de emergência da região de Odessa, Maryna Averina.

Outras três mulheres morreram quando estavam caminhando em uma estrada e foram arrastadas pela correnteza, acrescentou Averina.

"Em apenas sete horas, quase dois meses de chuva caíram em Odessa", disse o prefeito Hennadiy Trukhanov no Telegram anteriormente. "Nenhum sistema de drenagem de águas pluviais pode suportar tal carga."

O governador Oleh Kiper disse que a região está sofrendo com chuvas torrenciais pelo segundo dia, que inundaram estradas, causaram quedas de energia, danificaram propriedades e derrubaram árvores.

Mais de 500 trabalhadores estavam envolvidos no esforço de resgate, disse ele. Ele acrescentou que 42.000 clientes em 32 vilarejos e cidades da região ainda estavam temporariamente sem energia.