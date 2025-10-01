Flotilha com ajuda a Gaza diz que navios israelenses buscaram intimidar seus barcos

A Flotilha Global Sumud é composta por mais de 40 barcos civis que transportam cerca de 500 pessoas, entre elas parlamentares, advogados e ativistas, incluindo a ativista climática sueca Greta Thunberg.

A missão é a mais recente tentativa marítima de romper o bloqueio de Israel ao enclave palestino para entregar alimentos e medicamentos. Atualmente, ela está a 120 milhas náuticas da costa de Gaza, dentro de uma área que Israel está policiando para impedir a aproximação de qualquer embarcação.

A flotilha espera chegar na manhã de quinta-feira, se não for interceptada.

"Essas ações hostis colocaram civis desarmados de mais de 40 países em grave perigo", disse a flotilha em um comunicado, acrescentando que continuará seu curso em direção a Gaza.

Não ficou claro quem operava as embarcações que se aproximaram da flotilha. Um vídeo postado na página do Instagram da flotilha mostrou o contorno silhuetado do que parecia ser uma embarcação militar com uma torre de canhão perto dos barcos civis.

A Reuters confirmou que o vídeo foi filmado a partir da embarcação Sirius porque seu cordame e linhas correspondiam às imagens de arquivo do barco. A Reuters não pôde confirmar a identidade da outra embarcação no vídeo ou quando o vídeo foi filmado.