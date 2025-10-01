Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses estão usando "agressão ativa" contra a frota
(Reuters) - A flotilha internacional que tenta levar ajuda a Gaza disse nas primeiras horas de quinta-feira (horário local) que forças da marinha israelense estavam usando "agressão ativa" contra sua frota.
"O navio Flórida foi deliberadamente abalroado no mar. Yulara, Meteque e outros foram alvos de canhões de água", disse a Flotilha Global Sumud em um post no Telegram.
Todos os passageiros a bordo não sofreram ferimentos, disse a Flotilha Global Sumud.
(Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru)
