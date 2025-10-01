Governo de SP interdita 6 estabecimentos em ação contra contamição por metanol em bebidas adulteradas
Por Fernando Cardoso
SÃO PAULO (Reuters) - O governo do Estado de São Paulo informou nesta quarta-feira que interditou seis estabelecimentos em decorrência das investigações e medidas de precaução envolvendo os casos de contaminação por metanol em bebidas adulteradas, acrescentando que dez casos de intoxicação foram confirmados.
Segundo o comunicado do governo estadual, quatro das interdições ocorreram na capital São Paulo -- nos bairros de Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca --, enquanto outras duas foram feitas em São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo. Na véspera, o governo havia relatado três interdições.
A gestão também informou que dez casos de contaminação já foram confirmados, ante sete no dia anterior, com uma morte de um morador da capital. Outros 27 casos continuam sob investigação, o que inclui 5 óbitos.
Na terça-feira, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar eventual ligação de episódios recentes de intoxicação por metanol em bebida alcoólica adulterada em São Paulo com o crime organizado, com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negando a existência de indícios neste sentido.
O governo estadual ainda informou nesta quarta que uma distribuidora de bebidas teve sua inscrição suspensa preventivamente, enquanto outras três estão com sua situação sob análise para possível suspensão.
Em relação a apreensões, a gestão disse que 802 garrafas foram apreendidas nesta semana, incluindo 660 em distribuidoras e 142 em três bares da capital paulista.
