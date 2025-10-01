Governo de SP interdita 6 estabecimentos em ação contra contamição por metanol em bebidas adulteradas

A gestão também informou que dez casos de contaminação já foram confirmados, ante sete no dia anterior, com uma morte de um morador da capital. Outros 27 casos continuam sob investigação, o que inclui 5 óbitos.

Na terça-feira, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar eventual ligação de episódios recentes de intoxicação por metanol em bebida alcoólica adulterada em São Paulo com o crime organizado, com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negando a existência de indícios neste sentido.

O governo estadual ainda informou nesta quarta que uma distribuidora de bebidas teve sua inscrição suspensa preventivamente, enquanto outras três estão com sua situação sob análise para possível suspensão.

Em relação a apreensões, a gestão disse que 802 garrafas foram apreendidas nesta semana, incluindo 660 em distribuidoras e 142 em três bares da capital paulista.