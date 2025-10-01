Governo Trump suspende US$18 bi para túnel Hudson e metrô da Segunda Avenida em Nova York

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, tem sido um forte defensor de ambos os projetos.

"Aproximadamente US$18 bilhões em projetos de infraestrutura da cidade de Nova York foram suspensos para garantir que o financiamento não esteja fluindo com base nos princípios inconstitucionais de DEI", disse o diretor do Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca, Russ Vought, no X, referindo-se aos esforços de diversidade, equidade e inclusão.

O Departamento de Transportes dos EUA (USDOT) disse que não processaria um reembolso de US$300 milhões para o projeto do metrô enquanto se aguarda uma revisão administrativa, acrescentando que isso levará mais tempo porque a equipe responsável por conduzir a revisão foi dispensada temporariamente durante a paralisação.

Em seu comunicado, o USDOT culpou Schumer e o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, de Nova York, pela paralisação.

O projeto do túnel do Rio Hudson, no valor de US$17,2 bilhões -- que recebeu mais de US$11 bilhões em subsídios federais -- está reparando um túnel existente e construindo um novo para a ferrovia de passageiros Amtrak e para as linhas estaduais de transporte de passageiros entre Nova Jersey e Manhattan.

Qualquer falha no atual túnel do Hudson, que foi muito danificado durante a Supertempestade Sandy, em 2012, prejudicaria os deslocamentos na área metropolitana que produz 10% da produção econômica do país.