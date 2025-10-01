Israel 'aperta cerco' a Gaza enquanto Hamas avalia acordo

"O Hamas está interessado em acabar com a guerra e com o genocídio e responderá da maneira que atenda aos interesses maiores do povo palestino", afirmou ele, sem entrar em detalhes.

Novas ordens para partir ao sul

Aviões e tanques israelenses bombardearam bairros residenciais durante toda a noite, disseram moradores da Cidade de Gaza. As autoridades de saúde locais disseram que pelo menos 35 pessoas em Gaza foram mortas pelos militares na quarta-feira, a maioria delas na Cidade de Gaza.

Um ataque à cidade velha no noroeste da Cidade de Gaza matou sete pessoas, enquanto seis que estavam abrigadas em uma escola em outra parte da cidade foram mortas em um ataque separado, disseram os médicos.

Enquanto isso, os militares israelenses emitiram novas ordens para que as pessoas partissem para o sul e disseram que não permitiriam mais que elas voltassem para o norte, no momento em que a Cidade de Gaza é alvo de bombardeios pesados.

O ministro da Defesa, Israel Katz, descreveu a medida como "um cerco mais apertado em torno de Gaza, a fim de derrotar o Hamas", dizendo que os palestinos dispostos a partir para o sul teriam que passar por uma verificação do Exército.