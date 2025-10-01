Kremlin adverte líderes europeus contra plano que, afirma, roubaria dinheiro da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin alertou os líderes europeus nesta quarta-feira que a Rússia perseguiria qualquer indivíduo ou país que roubasse seu dinheiro e advertiu que o roubo de ativos russos teria um impacto negativo sobre os depósitos e investimentos europeus.

A União Europeia está estudando uma proposta para usar os ativos russos congelados na Europa para financiar um empréstimo de 140 bilhões de euros (US$164,37 bilhões) para a Ucrânia.

Há cerca de US$300 bilhões em ativos russos congelados, dos quais 210 bilhões de euros são mantidos na Europa, dos quais 185 bilhões de euros estão na Euroclear, uma central de depósito de títulos com sede em Bruxelas; cerca de 176 bilhões de euros desse valor se transformaram em dinheiro à medida que os títulos vencem.