Líderes da UE discutem "muro de drones" para repelir Rússia após violações do espaço aéreo

Muitos dos líderes acusaram a Rússia de violações descaradas do espaço aéreo europeu com incursões recentes de drones sobre a Polônia e caças sobre a Estônia.

"A Rússia continuará e temos que estar prontos, temos que fortalecer nossa preparação", disse o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, ao chegar, expressando seu apoio a um muro de drones -- uma rede de sensores e armas para detectar, rastrear e neutralizar aeronaves não tripuladas invasoras.

A Dinamarca não disse quem acredita ser o responsável pelos incidentes em seu espaço aéreo na semana passada, que interromperam o tráfego aéreo em vários aeroportos, mas a primeira-ministra Mette Frederiksen sugeriu que poderia ser Moscou.

"É o padrão que precisamos observar e, na minha opinião, esse padrão é essencialmente uma guerra híbrida contra a Europa, e é a isso que precisamos responder", disse Frederiksen a repórteres na quarta-feira.

A reunião também é a primeira oportunidade para os líderes dos 27 países da UE debaterem uma proposta para usar os ativos russos congelados na Europa para financiar um grande empréstimo à Ucrânia.

Ao chegarem à cúpula, alguns líderes expressaram forte apoio à ideia, enquanto outros foram mais cautelosos.