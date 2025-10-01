Musk se torna primeira pessoa a atingir patrimônio líquido de US$500 bilhões, mostra lista da Forbes

(Reuters) - O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, tornou-se nesta quarta-feira a primeira pessoa na história a atingir um patrimônio líquido de US$500 bilhões, impulsionado por uma recuperação das ações da empresa de veículos elétricos e pelo aumento das avaliações de outras startups do empresário de tecnologia.

Seu patrimônio líquido era de US$500,1 bilhões às 17h15 (horário de Brasília), de acordo com o índice de bilionários da Forbes.

A fortuna de Musk está intimamente ligada à Tesla, onde ele detinha uma participação de mais de 12,4% em 15 de setembro. As ações subiram mais de 14% até agora neste ano e fecharam em alta de 3,3% nesta quarta-feira, acrescentando mais de US$6 bilhões ao patrimônio líquido de Musk.