Número de mortos em terremoto nas Filipinas sobe para 60, dizem autoridades

MANILA (Reuters) - O número de mortos em um terremoto de magnitude 6,9 que atingiu a região central das Filipinas subiu para 60, informou uma autoridade da Defesa Civil nesta quarta-feira.

O vice-administrador da Defesa Civil, Raffy Alejandro, disse em um briefing que o número permanece "fluido" à medida que mais relatos chegam dos socorristas.

(Reportagem de Mikhail Flores e Karen Lema)