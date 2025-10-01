Oktoberfest de Munique é temporariamente fechada devido à ameaça de bomba

FRANKFURT (Reuters) - As autoridades fecharam temporariamente a Oktoberfest de Munique, na Alemanha, nesta quarta-feira devido a uma ameaça de bomba em uma carta escrita por um suspeito acusado de iniciar um incêndio mortal em uma casa, informou a polícia.

O suspeito foi acusado de incendiar um prédio em uma disputa familiar na qual uma pessoa morreu. O festival anual foi autorizado a reabrir depois que a polícia não encontrou nada suspeito no local.

Joachim Herrmann, ministro do Interior do estado da Baviera, onde Munique é a capital, disse: "Foi a coisa certa a fazer, levar isso a sério".