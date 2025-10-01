Próxima rodada de negociações entre Rússia e EUA deve ocorrer até final do outono no Hemisfério Norte, diz agência

MOSCOU (Reuters) - A próxima rodada de negociações entre os Estados Unidos e a Rússia com o objetivo de melhorar as relações ocorrerá antes do final do outono no Hemisfério Norte, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, nesta quarta-feira, de acordo com a agência de notícias estatal TASS.

(Reportagem da Reuters)