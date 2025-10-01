Taiwan diz que China está tentando criar base legal para ataque com interpretação de resolução da ONU

Taiwan, formalmente chamada de República da China e cujo governo fugiu para a ilha em 1949 depois de perder uma guerra civil para os comunistas de Mao Tsé-tung, diz que isso é um absurdo, já que a resolução não menciona Taiwan e que, de qualquer forma, a República Popular da China nunca governou a ilha.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse em um comunicado que a China está "deliberadamente enganando" a comunidade internacional com sua caracterização da resolução.

"Isso tem como objetivo criar uma base legal para alterar o status quo no Estreito de Taiwan e para um futuro ataque militar contra Taiwan", disse.

"Somente o governo democraticamente eleito de Taiwan pode representar os 23 milhões de habitantes de Taiwan no sistema das Nações Unidas e nos mecanismos internacionais multilaterais", acrescentou o ministério.

O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A China nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob seu controle e envia regularmente seus militares para as águas e os céus ao redor da ilha.

A China afirma que Taiwan é apenas uma de suas províncias.