Trump estabelece caminho difícil para retorno da Autoridade Palestina à Gaza

Porém, os termos estabelecidos no plano de 20 pontos de Trump exigem que a Autoridade Palestina realize reformas difíceis antes de poder governar Gaza novamente, estabelecendo um caminho complicado para seu retorno ao território -- onde Israel diz que ela não pode desempenhar nenhum papel e onde enfrenta a oposição de seu rival de longa data, o Hamas.

"CAMPOS MINADOS" PARA A AUTORIDADE PALESTINA

Embora seus laços com Washington tenham oscilado bastante ao longo dos anos, a Autoridade Palestina é reconhecida pela ONU, pela União Europeia, pela Liga Árabe e pela maioria dos países do mundo como representante legítima do povo palestino.

Ela tem sido a principal interlocutora dos esforços internacionais para resolver o conflito israelense-palestino e chegar a uma solução de dois Estados.

No entanto, Ghassan Khatib, professor de Estudos Internacionais e Ciência Política da Universidade de Birzeit, na Cisjordânia, e ex-ministro da Autoridade Palestina, disse que o plano de Trump deixou apenas "uma possibilidade teórica" para um futuro papel da organização em Gaza, com "muitos campos minados e condições".

"Esse plano não é bom para a AP e não é bom para as aspirações políticas palestinas", disse ele. "A Cisjordânia e Gaza não serão uma unidade integral."