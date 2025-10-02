Ataque com faca alarma judeus do Reino Unido, que já enfrentam aumento do antissemitismo

"Sou judia e estou absolutamente aterrorizada", disse à Reuters Vicky, que não informou seu sobrenome, perto do local do ataque à sinagoga em Manchester. "Eu simplesmente não me sinto segura."

INCIDENTES ANTISSEMITAS ESTÃO AUMENTANDO NO REINO UNIDO

Ao redor do Reino Unido, o número de atos antissemitas registrados no ano passado foi o segundo maior dos tempos modernos. A instituição judaica que aconselha comunidades sobre segurança disse que o ataque do Hamas e a guerra subsequente ajudaram a alimentar milhares de incidentes, incluindo casos de ataques violentos e ameaças.

O ataque desta quinta-feira ocorreu em Manchester, em uma área que abriga uma grande comunidade judaica. Horas após o incidente, dois carros passaram com bandeiras palestinas na traseira e alguns homens apareceram com balaclavas, onde puderam ser ouvidos murmurando "judeus", de acordo com um jornalista da Reuters que estava no local.

"Não sei como, depois de ouvir sobre um ataque tão terrível, você vem e tenta antagonizar as pessoas, as vítimas do ataque", disse Simon Cassel, um estudante judeu que mora perto da sinagoga, à Reuters.

O Community Security Trust (CST), instituição que coordena as medidas de segurança nas instituições judaicas, pediu aos judeus que não se reunissem fora em instalações comunitárias ou sinagogas nesta quinta-feira e que mantivessem suas portas fechadas. Cerca de 290.000 pessoas se identificaram como judias no último censo de 2021.