Congresso argentino dá novo golpe em Milei em meio a protestos

A sessão legislativa ocorreu em meio a um protesto de trabalhadores universitários e da área de saúde, que foi apoiado por estudantes, sindicatos e partidos de oposição, em um momento difícil para Milei, que enfrenta uma crescente resistência social ao seu plano de austeridade fiscal.

"Os salários estão caindo mês a mês, a cada dia que passa os trabalhadores estão ganhando menos na Argentina e sofrendo mais. Nada está indo bem para o presidente", disse Juliana Di Tullio, senadora do partido peronista de oposição.

Desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023, Milei reduziu drasticamente o tamanho do Estado por meio de medidas de austeridade e disse que vetou as regras porque elas poderiam ameaçar o equilíbrio fiscal do país, que ele defende como uma ferramenta para reduzir a inflação.

As eleições legislativas de 26 de outubro são vistas como um referendo sobre a Presidência de Milei, em um contexto de queda de popularidade em meio a um escândalo de corrupção e depois que ele sofreu uma pesada derrota legislativa na província de Buenos Aires em setembro.

Os vetos no Senado e a manifestação desta quinta-feira em defesa da saúde e da educação públicas -- dois bastiões para os argentinos -- podem desgastar ainda mais a imagem de Milei e afetar seu desempenho nas eleições de outubro, onde ele precisa conquistar assentos para reverter a minoria de seu partido no Congresso e avançar com suas reformas liberais.

Na semana passada, Milei recebeu forte apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, que disse que ajudaria a estabilizar os mercados financeiros da Argentina por meio de uma linha de swap cambial.