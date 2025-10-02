Derrota da Ucrânia encorajaria China em relação a Taiwan, diz autoridade taiwanesa na Polônia

Ao contrário dos Estados Unidos, a Europa não vende mais itens de defesa de grande porte para Taiwan, temendo incorrer na ira de Pequim, e as visitas abertas à Europa de qualquer oficial militar taiwanês são altamente incomuns.

Ao discursar no Fórum de Segurança de Varsóvia na terça-feira, Hsieh Jih-sheng, vice-chefe da equipe geral de inteligência do Ministério da Defesa de Taiwan, disse que a guerra na Ucrânia está sendo observada de perto em Taipé.

"Desejamos a vitória deles", disse ele, em imagens transmitidas on-line do evento, onde ele compareceu pessoalmente vestindo uniforme militar completo e falando em inglês.

"Há muitas coisas que podemos aprender com o teatro ucraniano e que podemos elevar para nossa prontidão geral", acrescentou Hsieh. "A derrota da Ucrânia sinalizará que a China pode ser mais agressiva em relação a Taiwan."

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan está tentando "capitalizar uma questão quente e chamar a atenção".

"A questão de Taiwan é puramente um assunto interno da China, intrinsecamente diferente da crise da Ucrânia", disse em um comunicado enviado à Reuters.