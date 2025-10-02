Egito trabalha para convencer Hamas a aceitar plano de Trump, diz ministro

"Não vamos dar nenhuma desculpa para que uma das partes use o Hamas como pretexto para essa matança diária e insana de civis. O que está acontecendo vai muito além do dia 7 de outubro", disse ele, referindo-se ao ataque do grupo islâmico a Israel em 2023, no qual 1.200 pessoas foram mortas e mais de 200 pessoas foram feitas reféns, de acordo com registros israelenses.

A ofensiva de Israel em resposta já matou mais de 66.000 pessoas em Gaza, segundo autoridades de saúde palestinas.

"Isso vai além da vingança. É uma limpeza étnica e um genocídio em andamento. Portanto, já chega", disse Abdelatty.

A Casa Branca divulgou no início desta semana um documento de 20 pontos exigindo um cessar-fogo imediato, uma troca de reféns mantidos pelo Hamas por prisioneiros palestinos detidos por Israel, uma retirada israelense de Gaza gradual, o desarmamento do Hamas e um governo de transição liderado por um órgão internacional.

Na terça-feira, Trump deu ao Hamas um prazo de três a quatro dias para concordar com o plano.

O Egito é um mediador importante nos esforços para encerrar a guerra de Gaza e Abdelatty disse que Cairo se coordena com o Catar e a Turquia para convencer o Hamas a responder positivamente ao plano, mas permaneceu muito cauteloso.