Escavadeiras israelenses na Cisjordânia destroem esperança de um Estado palestino

Hagit Ofran, membro do grupo ativista israelense Paz Agora, disse que as novas estradas que estão sendo construídas ao redor de Beit Ur al-Fauqa e além são uma tentativa de Israel de controlar mais terras palestinas.

"Eles estão fazendo isso para estabelecer fatos concretos. Na medida em que tiverem poder, gastarão o dinheiro", disse ela, acrescentando que Israel destinou 7 bilhões de shekels (US$2,11 bilhões) para construir estradas na Cisjordânia desde os ataques do Hamas, em outubro de 2023, que desencadearam a guerra de Israel em Gaza.

Os assentamentos israelenses, que aumentaram em tamanho e número desde que Israel capturou a Cisjordânia, na guerra de 1967, se estendem para dentro do território, apoiados por um sistema de estradas e outras infraestruturas.

O grupo israelense de direitos humanos B'Tselem, em um relatório de 2004, descreveu essa rede de estradas e desvios para assentamentos, construída ao longo de várias décadas, como o "Regime Rodoviário Discriminatório de Israel". O grupo afirmou que algumas estradas visavam criar uma barreira física para impedir o desenvolvimento urbano palestino.

O gabinete de Netanyahu e o exército israelense não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. O Conselho Yesha, órgão que representa os colonos da Cisjordânia, também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Antes do plano de Trump para Gaza ser anunciado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou: "Nunca haverá um Estado palestino". Ele aprovou no mês passado um projeto para expandir a construção entre o assentamento de Maale Adumim na Cisjordânia e Jerusalém.