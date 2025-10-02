Evidências adicionais sugerem que Encélado, lua de Saturno, poderia abrigar vida

Além de confirmar a presença de determinadas moléculas orgânicas, incluindo precursores de aminoácidos -- blocos de construção das proteínas, moléculas grandes e complexas essenciais para a vida -- já detectados anteriormente nas plumas, foram encontradas novas classes de moléculas orgânicas que não haviam sido detectadas antes.

"Encontramos várias categorias de moléculas orgânicas -- ou seja, que contêm principalmente carbono -- que abrangem uma gama de estruturas e propriedades químicas", disse Nozair Khawaja, cientista planetário da Universidade Livre de Berlim e principal autor do estudo publicado nesta semana na revista Nature Astronomy.

Esses tipos de molécula, nas circunstâncias certas, podem estar envolvidos nos processos que levam à formação de compostos orgânicos mais complexos que são componentes essenciais para a vida.

"Acredita-se que esses compostos sejam intermediários na síntese de moléculas mais complexas, que podem ser potencialmente relevantes do ponto de vista biológico. É importante observar, no entanto, que essas moléculas também podem ser formadas abioticamente, sem qualquer interação com a vida na Terra", disse Khawaja.

A lua Encélado é considerada um dos lugares mais intrigantes em nosso sistema solar quando o assunto é a busca de vida fora da Terra. Batizada com o nome de um gigante da mitologia grega antiga, é uma das luas mais internas de Saturno, o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Tem um diâmetro de 504km e orbita o planeta gigante e gasoso a uma distância de aproximadamente 238.000km.

Cientistas acreditam que Encélado possui os ingredientes químicos necessários para a vida e tem aberturas hidrotermais que liberam água quente e rica em minerais em seu oceano, mesmo tipo de ambiente que pode ter gerado os primeiros organismos vivos da Terra. Seu oceano reside sob uma crosta de gelo com cerca de 20 a 30km de espessura.