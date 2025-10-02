Índia e China retomarão voos diretos após congelamento de cinco anos

(Reuters) - A Índia e a China reiniciarão voos diretos entre cidades designadas neste mês, encerrando uma suspensão de mais de cinco anos, disse o Ministério das Relações Exteriores indiano nesta quinta-feira, em uma medida que sinaliza um alívio cauteloso das tensões entre os dois países.

Não há voos diretos entre a China e a Índia desde 2020, embora os chineses sejam os maiores parceiros comerciais bilaterais dos indianos.

A maior operadora da Índia, a IndiGo, disse que iniciaria voos diários sem escalas entre Calcutá e Guangzhou em 26 de outubro. Ela também planeja lançar uma rota conectando Nova Déli com a cidade chinesa.