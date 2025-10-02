Israel bloqueia estrada a Gaza e dá ultimato a moradores para 'isolar o Hamas'

Tanques israelenses bloquearam a estrada principal para a Cidade de Gaza hoje, impedindo o retorno daqueles que deixaram a cidade sitiada, e o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que esta era a última chance para centenas de milhares de pessoas que ainda estavam lá dentro escaparem.

Israel ordenou que toda a população de um milhão de pessoas da Cidade de Gaza se dirigisse ao sul, enquanto organiza uma das maiores ofensivas da guerra, prometendo erradicar os combatentes do Hamas no que diz serem seus últimos bastiões na maior área urbana de Gaza.

Moradores disseram à Reuters que tanques montaram barreiras de areia na estrada principal ao sul da Cidade de Gaza. As pessoas estavam sendo autorizadas a sair, mas aquelas que haviam feito isso em busca de comida ou abrigo temporário não estavam mais autorizadas a retornar.