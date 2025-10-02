Manifestantes europeus bloqueiam tráfego e vandalizam lojas após bloqueio de flotilha de ajuda a Gaza

"Esses protestos são a única coisa que podemos fazer", disse Akram Azahomaras, que estava entre os manifestantes, mas considerou o vandalismo contraproducente.

"Mas fazer isso dessa forma não me parece correto", acrescentou. "Precisamos fazer isso de forma pacífica, com nossas palavras, não com ações."

Na Itália, estudantes ocuparam universidades, incluindo a Statale, de Milão, e a La Sapienza, de Roma, e bloquearam o acesso à universidade de Bolonha usando pneus de carros, mostraram imagens de vídeo.

Em Turim, centenas de pessoas bloquearam o tráfego no anel viário da cidade, segundo relatos de agências de notícias.

Médicos, enfermeiros e farmacêuticos, entre outros, se preparavam para participar de um flash mob em Roma, acendendo lanternas e luzes de celulares e lendo os nomes dos 1.677 profissionais de saúde mortos em Gaza, segundo organizadores.

Sindicatos italianos convocaram uma greve geral em apoio à flotilha de ajuda a Gaza, com mais de 100 marchas ou passeatas previstas em todo o país.